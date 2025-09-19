القبض على عاطل بتهمة سرقة أموال صندوق تبرعات مسجد بدار السلام (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بـ منطقة دار السلام.

فيديو سرق أموال صندوق تبرعات مسجد بدار السلام

كانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

