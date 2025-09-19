الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بـ الشرقية، وتبين وجود خلافات بين طرفي المشاجرة، وتم ضبطهما.

 

فيديو سكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بالشرقية.


بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 15 سبتمبر الجاري حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بين طرف أول: (مالك مخبز، ونجله "يستقلان دراجة نارية " – مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وطرف ثان: (بائع متجول، زوجته "يستقلان مركبة تروسيكل" – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) لوجود خلافات سابقة بينهم قام على إثرها الطرف الأول بسكب كمية من السولار على الخبز المتواجد بمركبة التروسيكل الخاص بالطرف الثاني لإتلافه. 


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة والدراجة النارية ومركبة التروسيكل "الظاهرين بمقطع الفيديو"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

