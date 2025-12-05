الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

18 حجم الخط

قرعة كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة لمتابعة مراسم قرعة كأس العالم 2026 بمركز جون كينيدي في واشنطن بالولايات المتحدة.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها المنتخب المصري المتواجد في التصنيف الثالث.



تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.

تأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كشف أنا أن رؤساء الدول الثلاث المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، سيجتمعون في واشنطن لحضور القرعة النهائية المقرر إجراؤها، اليوم الجمعة، مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية.

ونشر الموقع الرسمي للفيفا بيانا جاء فيه: أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس المكسيكي كلوديا شينباوم، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، حضورهم في هذا الحدث التاريخي، حيث سيكتشف العالم تكوين المجموعات الـ12 المكونة من أربعة فرق في أول بطولة كأس عالم لكرة القدم تضم 48 فريقا.

وسيرحب القادة الثلاثة بملايين المشجعين في 16 مدينة مضيفة، حيث ستحتل بلدانهم مركز الصدارة المونديال الذي سيقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.