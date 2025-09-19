الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط عنصر إجرامي غسل 12 مليون جنيه في المنوفية

ضبط عنصر إجرامي غسل
ضبط عنصر إجرامي غسل 12 مليون جنيه فى المنوفية

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية. 

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل مبالغ مالية تُقدر بنحو 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر محاولة إخفاء مصدرها غير القانوني وإصباغها بالصبغة الشرعية.

 

واستخدم المتهم أساليب مختلفة لإخفاء تلك الأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار خطة الوزارة لمكافحة غسل الأموال والتصدي للأنشطة الإجرامية.

