ضبط عنصر إجرامي غسل 12 مليون جنيه في المنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل مبالغ مالية تُقدر بنحو 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر محاولة إخفاء مصدرها غير القانوني وإصباغها بالصبغة الشرعية.

واستخدم المتهم أساليب مختلفة لإخفاء تلك الأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار خطة الوزارة لمكافحة غسل الأموال والتصدي للأنشطة الإجرامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.