الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تضبط المتلاعبين بأسعار الخبز وتصادر 32 طن دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

المرور: تحرير 924 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة خلال إجازة اليوم

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 32 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

