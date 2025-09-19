الداخلية تضبط المتلاعبين بأسعار الخبز وتصادر 32 طن دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 32 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

