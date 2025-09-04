الخميس 04 سبتمبر 2025
الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة لمعاكسة ومحاولة سرقتها بالأميرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها ومحاولة سرقتها بالقاهرة.

 

رصدت وزارة الداخلية منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها ومحاولة سرقتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد القائمة بالنشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة).

 

وبسؤالها أقرت بإدعائها الكاذب وأنها تعانى من ضائقة نفسية منذ وفاة والدتها، وقيامها بنشر المنشور على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لكسب تعاطف أصدقائها.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

