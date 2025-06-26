بسبب مباراة كرة قدم، طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض في باب الشعرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اعتداء طالب على زميله بسلاح أبيض بمنطقة باب الشعرية، والتي تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الواقعة

تبين من الفحص والتحريات وقوع مشادة كلامية بين طالبين، أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية وأصيب بعدة جروح قطعية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء لعب كرة القدم.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قام خلالها الطالب الثاني بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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