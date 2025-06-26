الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب مباراة كرة قدم، طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض في باب الشعرية

طالب يطعن زميله،
طالب يطعن زميله، مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اعتداء طالب على زميله بسلاح أبيض بمنطقة باب الشعرية، والتي تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الواقعة

تبين من الفحص والتحريات وقوع مشادة كلامية بين طالبين، أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية وأصيب بعدة جروح قطعية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء لعب كرة القدم.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قام خلالها الطالب الثاني بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته.

تفاصيل صادمة في مقتل جامع قمامة على يد زميله بالمرج

دفاع سيدة متهمة بقتل أطفالها بالشروق يطالب بعرض موكلته على الطب النفسي

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طالب يطعن زميله مشاجرة في باب الشعرية سلاح أبيض اعتداء طلاب الامن العام حوادث القاهرة وزارة الداخلية اصابة طالب

مواد متعلقة

المرور: تحرير 897 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، خريطة الكثافة المرورية المتوقعة اليوم بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

ضبط 165 فرد خرطوش وفحص 58 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية يواجه الجرائم العابرة للحدود.. ويناقش إنشاء قواعد بيانات للبصمات الباليستية وطبعات الأصابع وراحة اليد

أمن المنافذ يضبط 28 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: كشف ملابسات فيديو سرقة محل أميرة الذهب.. قرار جديد بشأن سيدة دهست أسرة حي النرجس.. وإصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بسوهاج

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية فى المحافظات

استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم أبرزها، توصيات المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث

الأكثر قراءة

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

شاهد رد فعل مفاجئ من طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

9 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة لوزيري المالية والكهرباء بحضور مدبولي

صورة متداولة تكشف هوية طالب ثانوية عامة نشر امتحان الفيزياء

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

اعترض طريقهما بسيارته، التحقيق في اتهام أحمد السقا بضرب طليقته وسائقها بأكتوبر

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

ما الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية