باستخدام دراجة نارية، ضبط عاطل متهم بخطف متعلقات المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص فى خطف متعلقات المواطنين باستخدام دراجة نارية فى القاهرة.



خطف متعلقات المواطنين بالقاهرة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وبحوزته الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

وبمواجهته أقر بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية (عاطلان لهما معلومات جنائية) تم ضبطهما.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

