ضبط عاطل أحدث تلفيات بواجهة محل هواتف بدار السلام (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بواجهة أحد المحال بمنطقة دار السلام، وتبين حدوث نشوب مشادة كلامية بين صاحب محل هواتف محمولة وعاطل.

تطورت المشادة لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بالزجاج الخاص بواجهة المحل بسلاح أبيض كان بحوزته، وتم ضبطه.

فيديو لشخص بإحداث تلفيات بمحل هواتف بدار السلام

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بواجهة أحد المحال بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأن الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين طرف أول: (صاحب محل هواتف – مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام)، وطرف ثان: (عاطل "نجل شقيقه، يعانى من مرض نفسى"- مقيم بالجيزة) بسبب حضور الطرف الثانى لإصلاح هاتفه المحمول بالمحل ملك الأول فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بالزجاج الخاص بواجهة المحل بسلاح أبيض كان بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثانى وبحوزته (السلاح المستخدم فى التعدى)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه لإصابته بنوبة تشنجات مرضية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

