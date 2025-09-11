الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل أحدث تلفيات بواجهة محل هواتف بدار السلام (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بواجهة أحد المحال بمنطقة دار السلام، وتبين حدوث نشوب مشادة كلامية بين صاحب محل هواتف محمولة وعاطل.

تطورت المشادة لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بالزجاج الخاص بواجهة المحل بسلاح أبيض كان بحوزته، وتم ضبطه.

فيديو لشخص بإحداث تلفيات بمحل هواتف بدار السلام

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بواجهة أحد المحال بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأن الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين طرف أول: (صاحب محل هواتف – مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام)، وطرف ثان: (عاطل "نجل شقيقه، يعانى من مرض نفسى"- مقيم بالجيزة) بسبب حضور الطرف الثانى لإصلاح هاتفه المحمول بالمحل ملك الأول فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بالزجاج الخاص بواجهة المحل بسلاح أبيض كان بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثانى وبحوزته (السلاح المستخدم فى التعدى)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه لإصابته بنوبة تشنجات مرضية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو لشخص بإحداث تلفيات بمحل هواتف بدار السلام فيديو لشخص بإحداث تلفيات بمحل هواتف إحداث تلفيات بمحل هواتف إحداث تلفيات بمحل هواتف بدار السلام دار السلام مديرية أمن القاهرة منطقة دار السلام

مواد متعلقة

مشهد صادم، شاب يثير الذعر بسلاح أبيض في دار السلام (فيديو)

حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية في دار السلام

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads