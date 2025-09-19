الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ظهور عامل تحت تأثير المخدرات في الجيزة

ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل ظهر فى فيديو مسجى على ظهره وسط الشارع، لكونه تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة بـ الجيزة.

فيديو لشخص مسجى على ظهره لكونه تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة بالجيزة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مسجى على ظهره لكونه تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة بالجيزة.


بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبحوزته (كمية لمخدري "البودر، الأيس").

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

