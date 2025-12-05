الجمعة 05 ديسمبر 2025
أخبار مصر

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وتوجد فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة بخليج السويس والعقبة، تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة

مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

