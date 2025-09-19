اندلاع حريق داخل كابينة كهرباء بمصر القديمة، وقوات الحماية المدنية تتدخل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل كابينة كهرباء بمنطقة مصر القديمة، دون وقوع إصابات.





حريق كابينة كهرباء بمصر القديمة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى بالحادث وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

