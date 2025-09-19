الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة خطف طفل وتخديره داخل سيارة نقل بالمقطم

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

 كشفت مديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الإدعاء بقيام قائد سيارة نقل بخطف طفل وتخديره ومطاردة الأهالى له واستيقافه في منطقة المقطم.

 

فيديو خطف طفل داخل سيارة نقل بالمقطم

 رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الإدعاء بقيام قائد سيارة نقل بخطف طفل وتخديره ومطاردة الأهالى له واستيقافه بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجارى تلقي قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي بحدوث تصادم  بين سيارة نقل قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) ويستقلها بصحبته أحد عمال نقل الأثاث "المتواجد بالصندوق المشار إليه بمقطع الفيديو"، وسيارة ملاكى قيادة (سائق  – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وذلك حال سيرهما بطريق الأوتوستراد، نتج عنه تلفيات بسيطة بالسيارة الملاكى وقيام قائدها بتتبع قائد السيارة النقل واستيقافه بمساعدة الأهالى بدائرة القسم، وانصرفوا عقب تصالحهم دون اتخاذ إجراء قانونى.


وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج ذلك الإدعاء.

