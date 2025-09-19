الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالجيزة بسبب "كاوتش"

الاستماع لأقوال
الاستماع لأقوال

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف على إطار سيارة "كاوتش"، وذلك في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وأفادت التحقيقات بأن الخلاف نشب عقب قيام الطرف الثاني ببيع إطار سيارة غير صالح للاستخدام للطرف الأول، ما أدى إلى تطور الموقف إلى مشادة كلامية أعقبها اعتداء متبادل بالأيدي والأسلحة البيضاء، وأمرت النيابة بحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات. 

القبض علي المتهمين 

 

البداية كانت بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة المقدم عصام الشناوي، رئيس مباحث القسم، حيث تبين من الفحص أن المشاجرة وقعت بين طرف أول سائق يبلغ من العمر 60 عاما، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، سائق آخر يبلغ من العمر 19 عاما، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، والطرف الثاني، مالك محل كاوتش يبلغ من العمر 50 عاما، مصاب بجرح قطعي في الرأس، عامل يبلغ من العمر 22 عاما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة المنيرة الغربية غرفة عمليات النجدة قسم شرطة المنيرة الغربية محافظة الجيزة

مواد متعلقة

قرار قضائي ضد عصابة سرقة الشقق في المنيرة الغربية

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads