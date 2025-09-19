إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالجيزة بسبب "كاوتش"

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف على إطار سيارة "كاوتش"، وذلك في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وأفادت التحقيقات بأن الخلاف نشب عقب قيام الطرف الثاني ببيع إطار سيارة غير صالح للاستخدام للطرف الأول، ما أدى إلى تطور الموقف إلى مشادة كلامية أعقبها اعتداء متبادل بالأيدي والأسلحة البيضاء، وأمرت النيابة بحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.

القبض علي المتهمين

البداية كانت بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة المقدم عصام الشناوي، رئيس مباحث القسم، حيث تبين من الفحص أن المشاجرة وقعت بين طرف أول سائق يبلغ من العمر 60 عاما، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، سائق آخر يبلغ من العمر 19 عاما، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، والطرف الثاني، مالك محل كاوتش يبلغ من العمر 50 عاما، مصاب بجرح قطعي في الرأس، عامل يبلغ من العمر 22 عاما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.