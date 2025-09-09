الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
حوادث

ارتجاج بالمخ، تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة سيدة في حادث بالسلام

إسعاف
إسعاف

 كشف تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته  نيابة السلام لجثة سيدة لقيت مصرعها بعد أن دهسها سائق سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة السلام، أنها توفيت نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة أحدث نزيفا داخليا وخارجيا كبيرا. 

وكشف تقرير المعمل الكيماوي ثبوت إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة.

 

حادث السلام

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن سيارة نقل صدمت سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام ما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

