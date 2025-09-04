أمن القاهرة يفحص فيديو سرقة دراجة نارية لعامل دليفري بالمقطم

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قيام شخصين بسرقة دراجة نارية من عامل دليفري بـ منطقة المقطم.

فيديو سرقة دراجة نارية لعامل دليفري بالمقطم

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يرصد قيام شخصين يستقلان دراجة نارية أثناء مرورهما في أحد الشوارع بمنطقة المقطم شاهدوا دراجة نارية لعامل دليفري متوقفة على جانب الطريق ولا يوجد أحد بجانبها.

وبعد تأكد المتهمين عدم تواجد أحد في الشارع نزل أحدهم من الدراجة النارية وقام بقطع الأسلاك واستقلها وفر هاربا، وأثناء فرارهما شاهدهما عامل الدليفري جرى وراءهما لكنه لم يتمكن من ضبطهما.

وجار الوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

