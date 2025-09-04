الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يفحص فيديو سرقة دراجة نارية لعامل دليفري بالمقطم

سرقة دراجة عامل دليفري
سرقة دراجة عامل دليفري بالمقطم

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قيام شخصين بسرقة دراجة نارية من عامل دليفري بـ منطقة المقطم.

فيديو سرقة دراجة نارية لعامل دليفري بالمقطم

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يرصد قيام شخصين يستقلان دراجة نارية أثناء مرورهما في أحد الشوارع بمنطقة المقطم شاهدوا دراجة نارية لعامل دليفري متوقفة على جانب الطريق ولا يوجد أحد بجانبها.

وبعد تأكد المتهمين عدم تواجد أحد في الشارع نزل أحدهم من الدراجة النارية وقام بقطع الأسلاك واستقلها وفر هاربا، وأثناء فرارهما شاهدهما عامل الدليفري جرى وراءهما لكنه لم يتمكن من ضبطهما.

 

وجار الوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو سرقة دراجة نارية لعامل دليفيري بالمقطم فيديو سرقة دراجة نارية لعامل دليفيري فيديو سرقة دراجة نارية سرقة دراجة نارية لعامل دليفيري سرقة دراجة نارية لعامل دليفيري بالمقطم

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة طفل المرور بتهمة الاعتداء على طالب في المقطم لـ 17 سبتمبر

حبس عاطلين وسيدة بتهمة ممارسة أعمال التسول في المقطم

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر كيلو السكر اليوم

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ الإفتاء ترد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads