خلال 24 ساعة، ضبط 98 ألف مخالفة مرورية و116 سائقًا تحت تأثير المخدر

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 98,665 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما أسفرت الحملات عن فحص 2,069 سائقًا، تبين إيجابية 116 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، جرى ضبط 1,093 مخالفة مرورية متنوعة، منها (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 180 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المخدرات.

كما ضبطت القوات 12 محكومًا عليهم بإجمالي 18 حكمًا، وتم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

