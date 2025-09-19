الجمعة 19 سبتمبر 2025
ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من مخدومتها في السلام

ضبط المتهمة، فيتو
ضبط المتهمة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من مخدومتها فى مدينة السلام.

سرقة مشغولات ذهبية بالسلام

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة سلام أول، يفيد بضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى) من داخل مسكن إحدى السيدات "محل عملها" والكائن بدائرة القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

