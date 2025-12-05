الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

عقوبة سرقة التيار
عقوبة سرقة التيار الكهربائي، فيتو
18 حجم الخط

في الآونة الأخيرة زادت جريمة سرقة التيار الكهربائي لا سيما في عدد كبير من المقاهي التي يتحايل أصحابها لعدم سداد مستحقات استهلاك التيار، وكذلك تحليل بعض المواطنين في استخدام الكهرباء خارج العداد لتشغيل التكييفات داخل العقارات، وهو الأمر الذي تتصدي له قوات الامن لمواجهة الخارجين عن القانون.

وترصد فيتو لقرائها، طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، التي تتسبب في حدوث أعطال فنية للشبكة الكهربائية، وعقوبة المتهمين بها في السطور التالية..


طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

 

- يقوم الشخص بالاتصال على الخط الساخن لـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "121".

- يقوم الشخص بالدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء،

- يقوم بملىء البيانات التالية:

وضع بيانات الشخص الذي قام بالإبلاغ عن سرقات التيار «اختياري»
 

- يتضمن البلاغ بيانات عامة مثل طبيعة واقعة سرقة التيار.

 

- اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به، ويتم وضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.

 

- وضع البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقة الشخص المبلغ عنه بصورة دقيقة.

 

- تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، سكنية أم تجارية أم صناعية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

 

- وضع بيانات الشخص الذي قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي بشكل اختياري حسب رغبته.

 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي
 

-  يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

 

txt

ضبط 180 قضية سرقة تيار كهربائي وإغلاق 5 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجيزة

txt

تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ أعمال بمشروع المونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة التيار الكهربائى الكهرباء فيتو التيار الكهربائي

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

روتين بسيط ونتائج مذهلة، طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاء

أخبار مصر: مفاجأة غير متوقعة في الحصر العددي للمرشحين بالدوائر الملغاة، ترامب يجهز خبرا غير سار لـ 11 دولة، انطلاق قطار الشباب

إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة دمنهور في البحيرة

حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

خدمات

المزيد

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

9 خطوات لدعم المصدرين من بنك مصر

حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads