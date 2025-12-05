حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

18 حجم الخط

في الآونة الأخيرة زادت جريمة سرقة التيار الكهربائي لا سيما في عدد كبير من المقاهي التي يتحايل أصحابها لعدم سداد مستحقات استهلاك التيار، وكذلك تحليل بعض المواطنين في استخدام الكهرباء خارج العداد لتشغيل التكييفات داخل العقارات، وهو الأمر الذي تتصدي له قوات الامن لمواجهة الخارجين عن القانون.

وترصد فيتو لقرائها، طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، التي تتسبب في حدوث أعطال فنية للشبكة الكهربائية، وعقوبة المتهمين بها في السطور التالية..



طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي





- يقوم الشخص بالاتصال على الخط الساخن لـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "121".

- يقوم الشخص بالدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء،

- يقوم بملىء البيانات التالية:

وضع بيانات الشخص الذي قام بالإبلاغ عن سرقات التيار «اختياري»



- يتضمن البلاغ بيانات عامة مثل طبيعة واقعة سرقة التيار.

- اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به، ويتم وضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.

- وضع البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقة الشخص المبلغ عنه بصورة دقيقة.

- تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، سكنية أم تجارية أم صناعية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

- وضع بيانات الشخص الذي قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي بشكل اختياري حسب رغبته.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي



- يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

