الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، الحكم على التيك توكر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور

التيك توكر خالد الرسام
تصدر محكمة جنح الاقتصادية، غدا السبت، حكمها علي التيك توكر المعروف بـ خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور.

محاكمة التيك توكر خالد الرسام

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على التيك توكر المعروف بـ  خالد الرسام، بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر المعروف بـ خالد  الرسام، بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.


اشتراكات في قنوات رياضية

وقال المحامي في بلاغه: هذا الشخص هو من أسوأ الشخصيات الموجودة على تطبيق التيك توك، لما يقدمه من أفعال منافية للآداب والتلفظ بألفاظ نابية خلاف ترويجه للعلاقات المحرمة بدون زواج، على غرار من يدعو للمساكنة، والمقاطع البسيطة المعروضة حاليا هي جزء بسيط مما يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأضاف المحامي: الأمر الذي يعد معه مرتكبًا لجريمة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء منصة بدون ترخيص لتسهيل ارتكاب جرائمه.

