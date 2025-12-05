روتين بسيط ونتائج مذهلة، طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاء

18 حجم الخط

روتين العناية بالشعر خلال النوم، فصل الشتاء تبدأ كثير من النساء في الشكوى من جفاف الشعر، تقصف الأطراف، وبهتان اللون الطبيعي، بسبب برودة الجو وقلة الرطوبة في الهواء.





ورغم أن العناية النهارية ضرورية، فإن الروتين الليلي للنوم يُعد من أقوى الأسرار التي تحافظ على صحة الشعر، خاصة في الشتاء، حيث يكون الشعر أكثر عرضة للجفاف والهيشان.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن حماية الشعر أثناء النوم شتاءً هي خطوة ضرورية تمنع جفاف الشعر وتكسّره وتجعله أسهل في التصفيف.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الأمر يحتاج اتباع روتين بسيط يعتمد على الترطيب، واختيار الوسادة المناسبة، وربط الشعر بطريقة صحيحة، حتى يمكن للمرأة أن تستيقظ كل صباح بشعر ناعم وصحي مهما كانت قسوة الجو.

خطوات حماية الشعر خلال النوم الشعر خلال النوم

وفي هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أهم طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاءً، لضمان شعر أكثر نعومة ولمعانًا عند الاستيقاظ.

1. الترطيب الليلي العميق قبل النوم

الترطيب ليس فقط خطوة نهارية، بل إن وضع كمية بسيطة من سيروم الزيوت الخفيف قبل النوم يساعد الشعر على الاحتفاظ برطوبته طوال الليل.

أفضل زيوت الشتاء للشعر تشمل:

زيت الأرجان

زيت اللوز الحلو

زيت الجوجوبا

زيت جوز الهند البِكر (لذوات الشعر الجاف جدًا)

يُنصح بتسخين الزيت عدة ثوانٍ فقط ليصبح دافئًا، ثم توزيع كمية صغيرة على الأطراف وليس الجذور، لتجنب دهون زائدة. الترطيب الليلي يمنع تكوّن التشابكات في الصباح ويقلل من تكسّر الشعر.

2. استخدام وسادة من الستان أو الحرير

من أكبر الأخطاء التي ترتكبها النساء شتاءً النوم على وسادة قطنية؛ لأنها تمتص زيوت الشعر الطبيعية وتسبب احتكاكًا يؤدي لتقصف الأطراف.

أما وسائد الستان أو الحرير فتمتاز بأنها:

تقلل الاحتكاك بنسبة كبيرة

تحافظ على رطوبة الشعر

تمنع الهيشان عند الاستيقاظ

تحمي الشعر الكيرلي من فقدان شكله

هذه الخطوة وحدها كفيلة بتقليل 40% من مشاكل الشعر الشتوية.

3. ربط الشعر بطريقة صحيحة أثناء النوم

ربط الشعر من أهم طرق حمايته، لكن اختيار الربطة الخاطئة قد يسبب شدًا وتكسّرًا خاصة في الشتاء عندما يكون الشعر جافًا بطبيعته.

أفضل طرق ربط الشعر:

الضفيرة الواسعة: تمنع التشابك وتحافظ على الترطيب.

كعكة لينة باستخدام ربطة قماشية من الستان.

ذيل حصان منخفض وواسع بدون شد.

أما الربطات المطاطية القاسية فتسبب تكسّر الشعيرات خاصة من المنتصف.

4. تجنب النوم على شعر مبلل

النوم بالشعر المبلل من أكبر مسببات التقصف والتشابك، ومع برودة الشتاء تصبح المشكلة أكبر. الشعر في حالته المبللة أضعف بنسبة 30%، مما يجعله يتكسّر بسهولة عند الاحتكاك بالوسادة.

لذلك يجب:

تجفيف الشعر بمجفف هواء بارد أو فاتر

عدم فرك الشعر بالمنشفة، بل الضغط الخفيف

استخدام منشفة من الألياف الدقيقة (مايكروفايبر)

هذه الخطوات تضمن استيقاظًا بلا تشابكات مزعجة.

5. تطبيق كريم أو ماسك ليف إن Leave-in قبل النوم

منتجات الـ "ليف إن" صُممت لتعمل لساعات طويلة، لذلك هي مثالية للاستخدام الليلي.

فوائدها:

تحافظ على الترطيب طوال الليل

تُسهّل التصفيف عند الاستيقاظ

تقلل الهيشان وجفاف الأطراف

تحمي الشعر من الاحتكاك

في الشتاء يُفضل اختيار ليف إن غني بالبانثينول أو زبدة الشيا أو زيت الأرجان.

العناية بالشعر عند النوم

6. حماية الشعر الكيرلي أثناء النوم

الشعر الكيرلي يتأثر بشكل أقوى في الشتاء بسبب قلة الترطيب الطبيعية في لولاته. ويمكن حمايته أثناء النوم عبر:

ربط الشعر بطريقة Pineapple (ذيل حصان

استخدام بونيه ساتان

وضع كريم كيرلي مرطّب ليلًا

النوم على وسادة حرير أو ستان

هذه الخطوات تحافظ على الشكل الكيرلي بدون “بهتان” أو فقدان التموجات.

7. قص الأطراف بانتظام لتقليل التقصف الشتوي

حتى مع اتباع روتين جيد، فإن أطراف الشعر تحتاج إلى قص كل 6–8 أسابيع خاصة في الشتاء. القص المنتظم يقلل فرصة انتقال التقصف لأعلى الشعر، ويحافظ على مظهر صحي أكثر سواء عند النوم أو بعد الاستيقاظ.

8. تهوية غرفة النوم وترطيب الجو ليلًا

الهواء الجاف داخل الغرف في الشتاء يؤثر على الشعر مثلما يؤثر على البشرة تمامًا.

لذلك يُفضّل:

تشغيل جهاز ترطيب “Humidifier”

أو وضع كوب ماء بجوار السرير

وعدم تشغيل المدفأة لفترات طويلة بدون تهوية

ترطيب الجو يحافظ على رطوبة الشعر ويمنع جفافه أثناء النوم.

9. تجنب النوم على شعر متشابك

تشابك الشعر قبل النوم يؤدي إلى مزيد من العقد والتكسّر في الصباح.

يُفضّل تمشيط الشعر بمشط خشبي واسع الأسنان قبل النوم لمدة دقيقة فقط.

تمشيط خفيف—وليس قويًا—يكفي لفك التشابكات السطحية ومنع تقصف الأطراف أثناء النوم.

10. شرب الماء قبل النوم

قد يبدو غريبًا، لكنه حقيقي:

قلة شرب الماء في الشتاء تؤدي إلى جفاف الشعر من الداخل. كوب ماء قبل النوم يساعد على الترطيب الداخلي الذي ينعكس على قوة الشعر وصحته.

11. ارتداء قبعة ساتان خفيفة إذا كان الطقس شديد البرودة

في بعض المناطق الباردة جدًا، الهواء يكون جافًا لدرجة تؤثر على الشعر حتى أثناء النوم. يمكن ارتداء بونيه ساتان ليلًا لحماية إضافية، خاصة لصاحبات:

الشعر الكيرلي

الشعر المصبوغ

الشعر المعالج بالبروتين أو الكيراتين

الشعر الهايش والجاف

