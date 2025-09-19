الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

خطة شيطانية، طالبة تتفق مع شاب لسرقة 60 ألف جنيه من والدتها بالعمرانية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالبة وشاب، بعد اتهامهما بسرقة مبلغ 60 ألف جنيه من والدة الفتاة، حيث تبين أن الطالبة أقدمت على سرقة المبلغ من منزل أسرتها بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، قبل أن تهرب لتسليمه للشاب الذي تربطها به علاقة عاطفية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من سيدة أفادت فيه بقيام ابنتها بسرقة مبلغ مالي كبير من المنزل والفرار.

على الفور، تحركت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة على علاقة عاطفية بشاب، وأنها سرقت المال لتقديمه له.

تمكنت القوات من ضبط الفتاة والشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

