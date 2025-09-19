حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الشرقية بمشاركة رجال الشرطة

نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة الإنسانية تساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين الذين يحتاجون لنقل الدم، معربين عن شكرهم لجميع المتبرعين على دورهم الفعّال في دعم العمل الإنساني.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

