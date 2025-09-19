الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الشرقية بمشاركة رجال الشرطة

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الشرقية بمشاركة رجال الشرطة

نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة الإنسانية تساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين الذين يحتاجون لنقل الدم، معربين عن شكرهم لجميع المتبرعين على دورهم الفعّال في دعم العمل الإنساني.

خدعهم بـ"تحديث البيانات"، ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بالمنيا

ضبط شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

