الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

نفذ 6 عمليات.. ضبط عصابة سرقة السيارات والدراجات النارية بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصيص نشاطهم الإجرامي فى سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب القطع وتوصيل الأسلاك ونفذ 6 عمليات بمنطقة منشأة ناصر.

سرقة السيارت والدراجات النارية بمنشأة ناصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة القسم، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".


وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئي النية (عاطلان لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

