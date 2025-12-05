9 خطوات لدعم المصدرين من بنك مصر

18 حجم الخط

حدد مسئولو بنك مصر الخطوات والخدمات التي يتم تقديمها في دعم المصدرين من خلال عدة آليات تمويلية متنوعة تساهم في زيادة الصادرات.

خطة بنك مصر لدعم المصدرين

وتشمل قائمة الآليات التي وضعها بنك مصر في خطته بهدف خدمة المصدرين مايلي:

تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات

تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات وتمويل شراء المواد الخام وقطع الغيار

تمويل عمليات الاستيراد (اعتمادات – مستندات تحصيل)، مع التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف (hedging).

تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية

إمكانية الاقتراض بضمان عقود التصدير.

دعم مشاركة المصدريين بالمعارض الدولية من خلال تغطية مصروفات الشحن والسفر والإقامة

عقد ورش عمل مجانية لأعضاء المجالس التصديرية لشرح عمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والمستندات المطلوبة لفتح اعتمادات التصدير والتدريب على إعداد الميزانيات والموازنات والمستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات.

يمكن الحصول على كافة الخدمات لدعم المصدرين المصريين من خلال اى فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك في الامارات، لبنان، فرنسا، وألمانيا، ومكاتب التمثيل في كل من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا.

أسعار مميزة للعمولات على تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.

ومن جانب آخر هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار

يمكن تسلم الحوالة بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

