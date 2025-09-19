الجمعة 19 سبتمبر 2025
ضبط شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس

ضبط شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس

 تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة وحاصل على معهد فني صحي (له معلومات جنائية)، لقيامه بانتحال صفة طبيب والنصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أسس عيادة طبية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة وزاول نشاطه الإجرامي عبر استقبال مرضى، مستعينًا بالأدوات والمستلزمات الطبية لإيهامهم بصفته الوهمية.

خلال 24 ساعة، ضبط 98 ألف مخالفة مرورية و116 سائقًا تحت تأثير المخدر

مصدر أمني ينفي صلة الداخلية بجمعية إسكان في دمياط

 وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته أدوات وأجهزة وملابس طبية، سجلات بأسماء المرضى، 2 ماكينة دفع إلكتروني، 2 جهاز لاب توب و2 هاتف محمول، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وزارة الداخلية انتحال صفة طبيب النصب على المواطنين جرائم الاموال العامة التجمع الخامس الجيزة

