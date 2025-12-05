موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

قرعة كأس العالم 2026، تقام مساء اليوم الجمعة، في مركز "جون كينيدي" بمدينة نيويورك مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد قرعة كأس العالم 2026



تنطلق مراسم قرعة كأس العالم 2026 اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم 2026



ومن المقرر بث مراسم قرعة مونديال 2026 عبر القنوات التالية:

قناة beIN SPORTS الإخبارية

قناة bein sports hd 1

الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على يوتيوب

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.



تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

