سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق أخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و7 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 6 و14 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأحمر: بين 7 و9 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

القلقاس: بين 4 و9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البسلة: من 15 إلى 21 جنيهًا.

الملوخية: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

السبانخ: بين 10 و13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 6 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره أمس.

الباذنجان الرومي: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 3.5 جنيه و8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 11 و15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 13 و17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 10 و12 جنيها.

البامية: من 50 إلى 60 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و50 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

