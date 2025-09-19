القبض على المتهم بقتل جاره بزجاجة مياه غازية في الأميرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل جاره بزجاجة مياه غازية فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال بمنطقة الأميرية

مقتل شاب بالأميرية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل شخص بدائرة قسم شرطة الأميرية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بجرح فى الرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وجيرانه بسبب لهو الأطفال، فقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه باستخدام زجاجة مياه غازية مما أسفر عن مقتله فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

