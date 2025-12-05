الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره الزمالك في الثالثة عصر اليوم الجمعة، في إطار قمة الجولة السابعة عشرة بـ دوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026. 

تقام المباراة على صالة نادي هليوبوليس الشروق بدون جماهير وفقا لطلب مسئولي النادي المستضيف للمباراة، ويحق حضور 25 فردا من مجلس إدارة نادي الأهلي والزمالك + 5 إعلاميين من الاتحاد المصري كرة اليد و20 فردا من حكام الاتحاد المصري. 
 

طموحات ديفيز وأحلام بابيتش

ويسعى ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في هذه المواجهة إلى مواصلة سلسلة الفوز قبل خوض باقي مؤجلات الدوري، وسط طموح زيلكو بابيتش المدير الفني للزمالك في مصالحة الجماهير البيضاء بحصد نقاط القمة لكسب الثقة في ظل خسارة الفريق نقاط أمام طلائع الجيش والبنك الأهلي والتعادل.

مركز القطبين قبل قمة اليوم

يتواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 39 نقطة و57 إجمالي النقاط الاعتبارية بمرتبط 2006,2008 بعدما لعب 13 مباراة ويتبقى له 3 مؤجلات، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علي صعيد المحترفين، و54,5 إجمالي النقاط الإعتبارية بعدما لعب 15 مباراة وتتبقى له مؤجلة.
شروط النادي المستضيف

واشترط مسئولو نادى هليوبوليس على النادى الأهلي استضافة مباراة قمة الجولة السابعة عشرة بدورى محترفين كرة اليد، اليوم، بدون جماهير.

وتعد استضافة هذه المباراة مسئولية  النادى الأهلي، حيث وافق هليوبوليس على استضافتها دون جماهير فى فرع الشروق، في ظل انشغال صالات حسن مصطفى واستاد القاهرة.

