القبض على عاطل بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار بالخصوص (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار سكني بـمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.

فيديو سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار بالخصوص

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخل عقار بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.



وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط المتهمين

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة) "تم ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

