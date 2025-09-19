انهيار جزئي لعقار قديم بباب الشعرية

شهدت منطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار قديم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء العقار من السكان.

انهيار جزئي لعقار بباب الشعرية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من عقار أمام مدرسة النصر الرسمية الابتدائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار قديم بباب الشعرية مكون من 6 طوابق بالأرضي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء العقار من السكان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.