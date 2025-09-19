الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انهيار جزئي لعقار قديم بباب الشعرية

انهيار جزئي لعقار،
انهيار جزئي لعقار، فيتو

شهدت منطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار قديم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء العقار من السكان.

انهيار جزئي لعقار بباب الشعرية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من عقار أمام مدرسة النصر الرسمية الابتدائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار قديم بباب الشعرية مكون من 6 طوابق بالأرضي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء العقار من السكان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار جزئي لعقار بباب الشعرية انهيار جزئي لعقار عقار بباب الشعرية بباب الشعرية منطقة باب الشعرية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالمغافلة في باب الشعرية

بسبب مباراة كرة قدم، طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض في باب الشعرية

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

نجوم الأهلي القدامى يدلون بأصواتهم في عمومية النادي (صور)

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

دموع ياسمين عبد العزيز في العمرة تحرك مشاعر جمهورها (فيديو)

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads