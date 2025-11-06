أخبار الفن اليوم: الوسط الفني ينعى السيناريست أحمد عبد الله.. المنشد إيهاب يونس يطالب بعودته للإذاعة.. نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة للكتاب.. ابنة كريم محمود عبد العزيز تهاجم دينا الشربيني وروبي

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الاخبار الفنية، كان أبرزها ما يلي:

رحل عن عالمنا، مساء أمس الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله عن عمر يناهز الـ60 عامًا، ويعد الراحل سيناريست مبدع وصاحب رؤية فنية فريدة، والتي اكتشفها الجمهور والمشاهدون فور متابعة أعماله المتنوعة التي بلغت نحو 40 عملًا فنيًّا ما بين السينما والدراما التلفزيونية.

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًّا خاصًّا في دبي بحضور عدد من نجوم الفن.

أحيا مغني الراي الجزائري الشاب مامي، حفل ختام الدورة الـ13 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، بحضور وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، وعدد من نجوم السينما الجزائرية والعربية.

أعلنت الممثلة الكورية الجنوبية لي سي يونج عن ولادتها لطفلها الثاني، بعد أن خضعت لعملية زرع أجنة كان قد تم تجميدها أثناء زواجها السابق.

في حدث استثنائي يعزز مكانة مصر وجهة عالمية للفعاليات الكبرى، تستضيف القاهرة للمرة الأولى حفل "الجراند بول" الملكي (The Royal Grand Ball) برعاية أمير موناكو ألبير الثاني ضمن فعاليات حملة مانحي الأمل العالمية، وذلك يوم 8 نوفمبر الجاري

ينتهي عصام عمر من تصوير أحداث دوره في مسلسل "بطل العالم" الأسبوع المقبل، حيث من المقرر عرض العمل خارج السباق الرمضاني 2026. ويجسد عصام عمر في مسلسل “بطل العالم” شخصية ملاكم يدخل بطولة عالمية.

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن قائمة العروض المشاركة في دورته العاشرة المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، والمهرجان تقدم عروضه عبر 4 مسابقات مسرحية.

أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا جماهيريًّا استثنائيًّا في إندونيسيا، أمس الأربعاء، وسط تفاعل كبير من محبيها هناك الذي استقبلها بالزغاريد.

جاء ظهور المنشد إيهاب يونس في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على نحو مفاجئ ومثير للجدل؛ ليس لكونه كفيفًا، ولكن لأنه موقوف إذاعيًّا منذ عدة سنوات. ويعاني “يونس” من قرار مجهول بحجب صوته عن إذاعة القرآن الكريم منذ عام 2019.

أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوستر الدورة الخامسة عشرة، والتي ستقام في الفترة من 30 مارس وحتي 6 أبريل 2026، وتحمل الدورة اسم المخرج المصري العالمي الكبير يوسف شاهين بمناسبة مئويته التي تبدأ في 2026.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم الكبير حسين فهمي، حيث من المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة يوم 12 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 21 من الشهر نفسه.

علمت فيتو أن التحقيقات الخاصة بواقعة تداخل أغنية لأم كلثوم مع تلاوة قرآنية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم انتهت إلى إدانة مشرفي الكنترول. وفي المقابل رفض مشرفو الكنترول إدانتهم في الواقعة مؤكدين عدم مسئوليتهم عما حدث، وطالبوا بانتداب لجنة فنية متخصصة ومستقلة لاستبيان الحقيقة كاملة وإظهار الطرف المسئول.

تسير نقابة المهن الموسيقية بخطوات حاسمة نحو مواجهة مباشرة مع مطربي المهرجانات وبعض عازفي الإيقاع، بعد تصاعد التجاوزات التي شهدتها الحفلات العامة والسهرات الصيفية في الساحل الشمالي مؤخرًا.

نجح الفنان الشاب يوسف عمر خلال الفترة الأخيرة في أن يلفت الأنظار بأدائه المميز، وخاصة بعد مشاركته في مسلسل "شباب امرأة" مع الفنانة غادة عبدالرازق، وكذلك بتقديمه دورًا مختلفًا في حكاية "نور مكسور" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".

كشفت النجمة جينيفر لورانس، عن سبب امتناعها عن الحديث عن دونالد ترامب وإدارته.

عقدت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقرر إقامتها في يناير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للمعرض، لمناقشة عدد من الملفات التحضيرية المتعلقة بالدورة الجديدة للمعرض، وفي مقدمتها اختيار شخصيتي العام الرئيسيتين.

بينما يحتفل الكثيرون بفوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، كأول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة، تتجه الأنظار أيضا إلى عائلته التي لعبت دورا محوريا في تشكيل وعيه، وعلى رأسها والدته، المخرجة والكاتبة ميرا ناير.

علق الناقد التشكيلي صلاح بيصار على حملة الدكتور زاهي حواس لاستعادة الآثار المصرية المعروضة في المتاحف بالخارج، حيث أكد أنه لا يتفق على استعادة هذه المقتنيات التي لا تقدر بثمن.

رد الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة على اتهامه بالغرور، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفترة الماضية مع عدد من النجوم، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، حيث تعاون معه في أغنية "قفل اللعبة" من ألبوم "ابتدينا".

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف بإذاعة القرآن الكريم، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر، وذلك انطلاقا من الدور الإقليمي والدولي للإذاعة من القاهرة، واتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستعداد لإطلاق الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم.

بدأ، العد التنازلي، رسميا لأضخم حدث في عالم الموسيقى، حيث يتم الكشف عن ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026 غدًا الجمعة الموافق 7 نوفمبر، من خلال فعالية تبث مباشرة عبر الإنترنت، تبدأ في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.

أثارت كندة، ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز، جدلا كبيرا في الساعات الماضية، بعد انتشار “سكرين شوت” يتضمن تعليقا على لسانها تهاجم فيه الفنانة دينا الشربيني وروبي، بعد انتشار أنباء على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباط والدها بدينا الشربيني.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بث حصري ومباشر للنسخة الكاملة لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيتم إذاعته يوم غد الجمعة الموافق 7 نوفمبر عبر جميع شبكات الشركة التليفزيونية، وتشمل هذه الشبكات; شبكة قنوات ON، شبكة قنوات DMC، شبكة قنوات CBC، شبكة قنوات الحياة، قنوات قطاع الأخبار (اكسترا نيوز واكسترا لايف).

