إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة "أبو حمص وإدكو" بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة وتضم “أبو حمص وإدكو”، الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة.

الأصوات الباطلة 3610 أصوات

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحضور بلغ 130 ألفًا و427 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 3610 أصوات، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 126 ألفًا و819 صوتًا.

وجاء الحصر العددي لأعلى الأصوات للمرشحين كالتالي:

أحمد العرجاوي 55 ألفًا و209 أصوات.

علي أبو نعمة 31 ألفًا و620 صوتًا.

محمود رشاد حبيب 38 ألفًا و883 صوتًا.

صالح شيشي 20 ألفًا و246 صوتًا.

264 مركزًا انتخابيًّا في البحيرة

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر بالبحيرة تشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 في موعدها المحدد، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم بثلاث دوائر انتخابية كانت ألغيت نتائجها بمحافظة البحيرة.

التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات المعنية والأمنية، حيث يتم التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.

