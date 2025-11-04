الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أنور الكموني يروي تفاصيل حفلة الجراند بول في قصر عابدين

أنور الكموني، فيتو
أنور الكموني، فيتو
أكد الكابتن أنور الكموني بطل التنس ومؤسس حملة مانحي الأمل العالمية أو “الجراند بول”، أنه فى عام 2007 أصيب بالسرطان خلال مشاركته في ثاني بطولة له في كرة التنس بدولة مقدونيا، ووقتها شعر بالدوار والضعف حتى سقط مغشيًا عليه في أرض الملعب، وبعد خضوعه للعديد من الفحوصات الطبية، كانت الصدمة إذ ثبت إصابته بالسرطان في النخاع العظمي، ومن هنا نقطة نقطة التحول في مشواره.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون": “أول حاجة عملتها بعد ما عرفت إصابتي، بدأت أدور على ناس كانت مصابة وهل قدرت تتعافى ومارسوا الرياضة مرة تاني ولما ملقتش حسيت باليأس والإحباط”، مضيفا: “ خضعت  للعلاج بالكيماوي لما يقرب من 7 سنوات، وبعد عدت للملاعب مرة أخرى كانت محاولاتي صعبة للغاية فلم أستطع مسك مضرب التنس أو حتى صعود السلم”.

وأضاف: "أتمنى أن تكون مصر نقطة ختام حفل الحملة، والحدث سيكون يوم 8 نوفمبر الجاري وسيكون فى قصر عابدين بمشاركة عدد كبير من العالم، ومن أبرز المشاركين ما يقرب من 80 رجل أعمال وشخصية عامة".


وتابع: يأتي احتفال الجراند بول، ضمن الفعاليات الختامية لحملة مانحي الأمل العالمية، التي تقام برعاية عدد من الوزارات المصرية والمؤسسات الدولية، ليجمع بين الفخامة والعمل الإنساني، وفقًا للموقع الرسمي لمؤسسة Noble Monte-Carlo المنظمة للحدث، لذا نستعرض قصة بطل التنس المصري أنور الكموني، حسب تصريحات إعلامية سابقة له.

