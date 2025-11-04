أنور الكموني يروي تفاصيل حفلة الجراند بول في قصر عابدين

أكد الكابتن أنور الكموني بطل التنس ومؤسس حملة مانحي الأمل العالمية أو “الجراند بول”، أنه فى عام 2007 أصيب بالسرطان خلال مشاركته في ثاني بطولة له في كرة التنس بدولة مقدونيا، ووقتها شعر بالدوار والضعف حتى سقط مغشيًا عليه في أرض الملعب، وبعد خضوعه للعديد من الفحوصات الطبية، كانت الصدمة إذ ثبت إصابته بالسرطان في النخاع العظمي، ومن هنا نقطة نقطة التحول في مشواره.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون": “أول حاجة عملتها بعد ما عرفت إصابتي، بدأت أدور على ناس كانت مصابة وهل قدرت تتعافى ومارسوا الرياضة مرة تاني ولما ملقتش حسيت باليأس والإحباط”، مضيفا: “ خضعت للعلاج بالكيماوي لما يقرب من 7 سنوات، وبعد عدت للملاعب مرة أخرى كانت محاولاتي صعبة للغاية فلم أستطع مسك مضرب التنس أو حتى صعود السلم”.

وأضاف: "أتمنى أن تكون مصر نقطة ختام حفل الحملة، والحدث سيكون يوم 8 نوفمبر الجاري وسيكون فى قصر عابدين بمشاركة عدد كبير من العالم، ومن أبرز المشاركين ما يقرب من 80 رجل أعمال وشخصية عامة".



وتابع: يأتي احتفال الجراند بول، ضمن الفعاليات الختامية لحملة مانحي الأمل العالمية، التي تقام برعاية عدد من الوزارات المصرية والمؤسسات الدولية، ليجمع بين الفخامة والعمل الإنساني، وفقًا للموقع الرسمي لمؤسسة Noble Monte-Carlo المنظمة للحدث، لذا نستعرض قصة بطل التنس المصري أنور الكموني، حسب تصريحات إعلامية سابقة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.