الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زاهي حواس يعلن إطلاق حملة جمع مليون توقيع للمطالبة بعودة الآثار

دكتور زاهي حواس،
دكتور زاهي حواس، فيتو

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، أن جميع الحاضرين لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير كانوا منبهرين وفرحانين.

وقال زاهي حواس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن كل ضيوف مصر يشعرون بالسعادة من أجل افتتاح المتحف، مضيفًا: «حفل الافتتاح حضره نحو 700 شخصية من ملوك وملكات ورؤساء ومسؤولين، وكلهم منبهرين بالعالم».

وتابع: «150 ممثلًا للشركات العالمية الدولية شاركوا في افتتاح المتحف المصري الكبير، وسعر تذكرته 25 يورو وهو مناسب».

وأضاف: «كنت في مرة في محاضرة بهولندا وطالبت بعودة الآثار المصرية، قالوا لي إنكم ما عندكمش متاحف تحفظوا آثاركم، كما أن هولندا أعلنت عن عودة رأس أثري حجري من عهد فرعون تحتمس الثالث إلى مصر».

وأردف: «الأسبوع الجاي هناك 40 شاب من مؤسسة زاهي حواس هينزلوا قدام المتاحف للحصول على التوقيعات من المواطنين والسياح وغيرهم للوصول لمليون توقيع للمطالبة بعودة الآثار المصرية بالخارج».

وأشار زاهي حواس إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون له عوائد كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياحية والثقافية، كما أن هناك إقبالًا كبيرًا من السياح على المتحف، ومن المتوقع استقبال نحو 5 ملايين سائح في السنة الأولى.

واختتم قائلًا: «المتحف المصري يعد الأكبر في العالم، بُني على مشارف الأهرامات، كما أن المتحف يحتوي على 5 آلاف قطعة أثرية من مقبرة توت عنخ آمون».
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عودة الآثار المصرية زاهي حواس تحتمس الثالث المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

ضياء رشوان: المتحف المصري الكبير أيقونة معمارية وثقافية تجمع بين عبق الماضي وروح المستقبل

هيئة الاستعلامات: أكثر من مليار شخص تابعوا افتتاح المتحف المصري الكبير و705 مادة صحفية عن الحدث

المتحف الكبير رمز للحضارة الإنسانية

رؤساء وزراء البنلوكس: مصر شريك أساسي لنا ونتعاون معها في ملف استرداد الآثار المهربة

الأكثر قراءة

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد

زاهي حواس يرد على مهاجمي الحضارة المصرية القديمة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية