ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

أثارت كندة، ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز، جدلا كبيرا في الساعات الماضية، بعد انتشار “سكرين شوت” يتضمن تعليقا على لسانها تهاجم فيه الفنانة دينا الشربيني وروبي، بعد انتشار أنباء على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباط والدها بدينا الشربيني.

وبحسب “الاسكرين شوت” المنتشرة والتي تتضمن تعليقا منسوبا لابنة كريم محمود عبد العزيز، قالت فيها: “الاثنين دول روبي والتانية دي فستك أنا بكرههم وفيديو بابا وماما مينفعش تتجاب سيرتهم في استوريهات أو على أكونت حد زيهم”.

وفي منشور آخر، هاجمت كندة مريم محمود عبد العزيز دينا الشربيني، حيث وصفتها بالساحرة، لترد عليها ابنة تامر حسني تاليا: “إنها حقا ساحرة”.

وكانت الفنانة دينا الشربيني، ردت للمرة الأولى على أنباء توقف تصوير فيلم “طلقني” بسبب أزمة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعدما قامت بإلغاء متابعته.

وأكدت دينا الشربيني أن فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز مستمر، قائلة: "بعيد الشر الفيلم موقفش، وإحنا مكملين، وإن شاء الله الفيلم هيعجب الناس".

فيلم "طلقني"

ورغم إلغاء المتابعة، لا تزال العلاقة المهنية بين كريم ودينا قائمة، حيث يستكملان حاليًّا تصوير الفيلم، في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه" عام 2024.

الفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويُتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشهد مشاركة عدد من النجوم، من بينهم: أحمد عناني، ياسمين رحمي، محمود فارس، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

