لأول مرة، جوائز جرامي تفتح التصويت أمام أعضاء أكاديمية التسجيلات اللاتينية

ذكر تقرير لمجلة بيلبورد الموسيقية، أن التصويت على جوائز جرامي لعام ٢٠٢٦، سيُفتح لأول مرة أمام أعضاء أكاديمية التسجيلات اللاتينية.

ويُساعد هذا القرار الجديد من إدارة جوائز جرامي، المغني اللاتيني باد باني على الفوز بترشيحه الثاني لجائزة "ألبوم العام".

جوائز جرامي ٢٠٢٦

ومن المقرر إقامة حفل جوائز جرامي القادمة، في نسختها ٦٨، بتاريخ 1 فبراير 2026، في Crypto.com Arena بولاية لوس أنجلوس، ومن المقرر الإعلان عن الترشيحات يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025.

شاكيرا أول امرأة تفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني 3 مرات في حفل جرامي

في سياق متصل، حققت المغنية الكولومبية، شاكيرا، رقم قياسي جديد لها، حيث أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة “أفضل ألبوم بوب لاتيني” ثلاث مرات في حفل جوائز جرامي ٢٠٢٥.

فاز ألبوم "Las Mujeres Ya No Lloran"، للمغنية العالمية، شاكيرا بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني في حفل توزيع جوائز الجرامي.

شاكيرا للمهاجرين في حفل جرامي: سأقاتل معكم

واستغلت المغنية شاكيرا، لحظة فوزها، بجائزة أفضل ألبوم لاتيني في حفل جرامي، لتتحدث عن قانون دونالد ترامب، لـ معاداة الهجرة، والترحيل الجماعي.

وقالت شاكيرا خلال تواجدها على مسرح جرامي: "أنا أيضًا مهاجرة أتيت إلى هذا البلد حاملة حلمًا.. اللاتينيون، نحن قوة لا يمكن إيقافها.. لن أتعب من القتال معهم ومن أجلهم.. أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد…أنتم محبوبون، وتستحقون ذلك، وسأقاتل معكم دائمًا".

