مصطفى حدوتة يرد على اتهامه بالغرور: بقالي 5 سنين بعمل أنجح أغاني في البلد

رد الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة على اتهامه بالغرور، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفترة الماضية مع عدد من النجوم، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، حيث تعاون معه في أغنية "قفل اللعبة" من ألبوم "ابتدينا".

وقال حدوتة خلال لقائه مع "فيتو": "أنا بقالي 5 سنين بعمل أنجح أغاني في البلد، ومحدش طلع قالي مبروك يا مصطفى، انت عملت أنجح أغنية. فلما قررت أسقف لنفسي، وأنا من النوع لو رمتني في أوضة هطلع عامل أغنية".

وتابع: ولما عملت أغنية بنت الجيران وقتها كانت أنجح أغنية في البلد ومصر كلها طلعت انتقاداتها، ومحدش سقف وعملت وسع وسع لـ أحمد سعد وكانت من أنجح أغاني الوطن العربي محدش طلع قال مبروك، والدروس المستفادة من هذا الموضوع أني هعلم بنتي أنها لو طلعت الاولى على المدرسة تطلع تقول أنا الأولى.

وعن تصريحاته الأخيرة بشأن عمر كمال قال: عمر كمال يزعل ليه من الحقيقة، هي الحقيقة بتزعل أغنية بنت الجيران كانت نقطة فارقة في حياته واتعرف بعدها، ويكفيني ثقة عمرو دياب فيا.

