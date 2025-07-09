الممثلة الكورية لي سي يونغ تعلن حملها من جنين مجمد لزوجها السابق بعد الطلاق

أعلنت الممثلة الكورية الجنوبية لي سي يونغ أمس الثلاثاء، 8 يوليو، عن حملها بطفل ثانٍ، مؤكدة أن الحمل تم باستخدام جنين مجمد جرى إنشاؤه مع زوجها السابق قبل خمس سنوات، وذلك بعد انفصالهما رسميًا.

وجاء إعلان لي سي يونغ عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث كشفت عن قرارها المنفرد بالخضوع لإجراء زرع الجنين، مشيرة إلى أن هذا القرار تم دون موافقة زوجها السابق، رجل الأعمال الذي تشير له وسائل الإعلام الكورية باسم "أ".

تفاصيل الجنين المجمد وخطة الإنجاب المتوقفة

كانت لي سي يونغ وزوجها السابق قد خضعا لعملية التلقيح الصناعي أثناء فترة زواجهما، وتم تجميد الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، حيث كانا يخططان في البداية لإنجاب طفل ثانٍ، إلا أن خلافات وصفت بـ "غير قابلة للحل" أدت إلى انفصال الزوجين وتقديم طلب الطلاق في وقت سابق من هذا العام، ليعلن عن انفصالهما رسميًّا في مارس الماضي عبر محكمة الأسرة في سيول، بعد زواج استمر منذ سبتمبر 2017 وأثمر عن ابنهما الأول "جونغ يون".

موقف الزوج السابق من الحمل

أوضح الزوج السابق "أ" في بيان صحفي أنه ولي سي سيونغ حافظا على تواصل منتظم بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بتربية ابنهما الأول، وأشار إلى أن قرار لي بالمضي قدمًا في عملية زرع الجنين جاء مع اقتراب تاريخ انتهاء صلاحية الأجنة المجمدة، مؤكدًا: "لقد اتخذت قرار الحمل، على الرغم من أنني لم أوافق على ذلك."

ورغم عدم موافقته المسبقة على الإجراء، أكد "أ" التزامه الأبوي تجاه الطفل المنتظر، قائلًا: "ولكن الآن وقد أصبح هناك طفل ثانٍ، سأبذل قصارى جهدي للوفاء بمسؤولياتي كأب." وأضاف: "بما أننا نشارك بالفعل في تربية طفلنا الأول، فسنستمر في التواصل والتعاون من أجل ولادة وتربية الطفل الثاني."

لي سي يونغ: "لم أستطع التخلص منه"

في منشورها على إنستجرام، شرحت لي سي يونغ الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المصيري، حيث كتبت: “نظرًا لأن علاقتي مع شريكي السابق كانت تقترب من نهايتها، فقد واجهت أيضًا تاريخ انتهاء صلاحية تخزين الأجنة لمدة خمس سنوات. لم أستطع إجبار نفسي على التخلص منها، لذلك اتخذت القرار بمفردي”.

ولم تغفل الممثلة الكورية الإشارة إلى عدم موافقة الطرف الآخر على قرارها، مؤكدة استعدادها لتحمل تبعات اختيارها بشكل كامل: “على الرغم من أن الطرف الآخر لم يوافق، إلا أنني مستعدة لتحمل العبء الكامل لاختياري”.

واختتمت لي سي يونغ رسالتها بتعبير عن أملها في المستقبل، قائلة: “قد تكون هناك العديد من الصعوبات والشكوك في المستقبل، ولكن مع ذلك، أريد أن أصدق أن هذا كان قرارًا ذا معنى وجديرًا بالاهتمام”.

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