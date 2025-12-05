الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في قوص بقنا

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بالدائرة الثانية ومقرها “قوص” بمحافظة قنا، بعد الفرز وتسليم محاضر اللجان.

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين كالتالي:

أبو الحسن الجزار 25858 صوتًا

أحمد عبد الله العويضي 19532 صوتًا.

محمود محمد الأنور 17351 صوتًا.

علي عبد القادر 16916 صوتًا.

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية على مستوى المحافظة بلغ 2 مليون و215 ألفًا و436 ناخبًا وناخبة موزعين على 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية على مستوى المحافظة لاختيار 9 مرشحين بالنظام الفردي من بين 129 مرشحًا بدوائر المحافظة الأربعة.

وتجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في عدد 7 محافظات هي محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

