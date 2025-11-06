الخميس 06 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

"بطل العالم" خارج الماراثون الرمضاني 2026

ينتهي عصام عمر من تصوير أحداث دوره في مسلسل "بطل العالم" الأسبوع المقبل، حيث من المقرر عرض العمل خارج السباق الرمضاني 2026. ويجسد عصام عمر في مسلسل “بطل العالم” شخصية ملاكم يدخل بطولة عالمية.

مسلسل بطل العالم 

 تشهد أحداث العمل دخول بطله السجن، بعد توقيعه علي شيك بدون رصيد لفتحي عبدالوهاب الذي يقرر سجنه كي يقوم بالتعاقد معه علي إحدي مباريات الملاكمة.

وتشهد أحداث المسلسل قصة حب تجمع بين عصام عمر وجيهان الشماشرجي، ويتعرض الثنائي لمواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل بطل العالم

ويشارك في بطولة العمل كل من: محمد لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، منى هلا، في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

