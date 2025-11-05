الخميس 06 نوفمبر 2025
وفاة السيناريست أحمد عبدالله عن عمر ناهز الـ 60 عاما

السيناريست أحمد عبدالله
السيناريست أحمد عبدالله
رحل منذ قليل المؤلف والسيناريست أحمد عبدالله عن عمر ناهز الستين عاما وذلك  بعد شهور من وفاة صديقه المخرج  سامح عبد العزيز.

 
ولد السيناريست أحمد عبد الله في حي بين السرايات في القاهرة يوم 1 أبريل 1965. تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة. وقام خلال دراسته الجامعية بكتابة مسرحيات مأخوذة عن مسرحيات عالمية بتصرف منه على خشبة مسرح الجامعة.

 

بدأ العمل للمسرح بعد تخرجه مباشرة، وقدم (عالم قطط)، ثم (الابندا)، ثم (حكيم عيون)، قبل أن ينطلق في مشواره السينمائي بمشاركة نجوم الكوميديا في العقد الأول من القرن العشرين بداية من (عبود على الحدود) حتى (غبي منه فيه)، مرورًا بأفلام مثل (كركر) و(يانا ياخالتي).

 

