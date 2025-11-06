غدًا، المتحدة تعرض النسخة الكاملة لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بث حصري ومباشر للنسخة الكاملة لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيتم إذاعته يوم غد الجمعة الموافق 7 نوفمبر عبر جميع شبكات الشركة التليفزيونية، وتشمل هذه الشبكات; شبكة قنوات ON، شبكة قنوات DMC، شبكة قنوات CBC، شبكة قنوات الحياة، قنوات قطاع الأخبار (اكسترا نيوز واكسترا لايف).

وأكدت المتحدة أن مواعيد البث الحصري ستكون يوم الجمعة، كما يلي:

Extra news Live وON: الساعة 13:00

CBC: الساعة 19:00

DMC: الساعة 23:00

كما تقرر إعادة بث الحفل يوم السبت في المواعيد الآتية:

ON: الساعة 11:30

CBC والحياة: الساعة 21:30

DMC: الساعة 13:00

افتتاح المتحف المصري الكبير

وشهدت مصر، مساء السبت الموافق 1 نوفمبر، الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، في حدث وصف بأنه منارة جديدة للحضارة الإنسانية.

وأضاء المتحف أنواره أمام الضيوف الحاضرين، لتظهر القطع الفرعونية النادرة وسط أجواء احتفالية مبهرة، بينما انعكست الأضواء على سماء الأهرامات لتشكل مشهدا مهيبا أبهر الحضور.

ورفع المشاركون هواتفهم لتوثيق تلك اللحظات التاريخية، التي تخللتها الألعاب النارية وأنغام الترانيم المصرية القديمة والمجسمات الضوئية التي زينت الافتتاح في مشهد مفعم بالفخر والرمزية.

وفي لفتة رمزية، وضع السيسي القطعة الأخيرة التي تحمل اسم "مصر" في النموذج المصغر للمتحف، والذي تتكوّن أجزاؤه من أسماء الدول المشاركة في الافتتاح، معلنا بذلك الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري العالمي.

