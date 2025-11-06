تفاصيل اعتماد نقابة الموسيقيين منظومة إلكترونية وميثاق شرف لمواجهة فوضى المهرجانات

18 حجم الخط

تسير نقابة المهن الموسيقية بخطوات حاسمة نحو مواجهة مباشرة مع مطربي المهرجانات وبعض عازفي الإيقاع، بعد تصاعد التجاوزات التي شهدتها الحفلات العامة والسهرات الصيفية في الساحل الشمالي مؤخرًا.

ضمن هذا التوجه، بدأت النقابة في وضع قواعد جديدة أكثر صرامة، تشمل حظر الأغاني التي توصف بـ«المسفة»، واعتماد منظومة إلكترونية للتحقيقات دون الحاجة لتقديم التماسات ورقية من الأعضاء.

وفي ظل هذه الإجراءات، يبدو أن شتاء 2026 سيكون مختلفا تماما على الساحة الغنائية المصرية فبعد أشهر من الجدل حول تدني مستوى بعض الأغاني وانتشار الفوضى في الحفلات، أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الوسط الفني تحت شعار «الفن المصري خط أحمر»، موضحا أن الخطة الجديدة لا تقتصر على ضبط تصاريح الحفلات أو تحديد المواعيد، بل تمتد لتشمل إصلاحات داخلية في هيكل النقابة، وإعادة صياغة العلاقة بين الفنان والجمهور، وبين النقابة والجهات الرقابية.

وقال كامل في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «لن أسمح بأن تكون النقابة مظلة للفوضى أو منفذًا للربح غير المشروع.. هدفنا الآن هو استعادة هيبة الفن واحترام الجمهور».

وكشف عن أن حفلات شتاء 2026 ستخضع لرقابة فنية وأخلاقية مشددة، بحيث يحاسب كل فنان على ما يقدمه من كلمات أو أداء أو حتى مظهر على المسرح كما ستعاد مراجعة تراخيص مطربي المهرجانات الذين أثاروا الجدل مؤخرا، مضيفا: «نحن لا نحارب المهرجانات، بل نحارب الإسفاف، من يريد الغناء فليلتزم بقواعد الفن، وإلا فليبحث له عن مكان آخر».

وأعلن عن تشكيل لجنة فنية عليا لفحص كلمات الأغاني وأداء الفنانين قبل منح أي تصاريح، مؤكدا أن النقابة ستتخذ قرارات فورية بالإيقاف أو الغرامة في حال حدوث أي تجاوزات، بغض النظر عن شهرة الفنان.

وفي خطوة غير مسبوقة، كشف كامل عن إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الشكاوى والتحقيقات بالتعاون مع جهات رقابية رسمية، تتيح تقديم البلاغات ومتابعتها إلكترونيًا حتى صدور القرار النهائي، لضمان الشفافية الكاملة، موضحا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لشكاوى الفنانين من بطء الإجراءات السابقة، وما صاحبها من تضارب وفساد إداري.

كما تتضمن الخطة الجديدة ميثاق شرف فني يلزم كل فنان بالالتزام بالسلوك اللائق، والزي المناسب، والكلمة المهذبة، مؤكدا أن بعض المشاهد السابقة كانت إهانة للفن المصري، مشددا: «الفن رسالة، ومن لا يدرك قدر رسالته لن يكون بيننا، الحفلات يجب أن تكون مصدر فرح لا مصدر خجل».

وأعلن عن تنسيق مشترك مع وزارتي الثقافة والداخلية لمراقبة الحفلات الكبرى ميدانيا في مناطق مثل الساحل الشمالي والعين السخنة وشرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى متابعة المحتوى المنشور على المنصات الرقمية للفنانين الأعضاء.

وفي ختام تصريحاته، تطرق كامل إلى ملف المتربحين باسم النقابة، مؤكدا أن بعض منظمي الحفلات استخدموا اسمها لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية، قائلا: «النقابة لن تكون غطاء لأحد، ومن يربح باسمها أو يسيء إليها سيحاسب أمام القانون».

وأشار إلى تشكيل لجنة مالية خاصة لمراجعة جميع تصاريح الحفلات خلال العامين الماضيين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، مؤكدا عزمه إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام “ليعرف الجميع من خدم الفن بصدق ومن استغل اسمه لمصالحه الخاصة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.