يوسف عمر: مقارنتي بـ شكري سرحان ظالمة.. و"ما تراه ليس كما يبدو" تحدٍّ صعب

18 حجم الخط

نجح الفنان الشاب يوسف عمر خلال الفترة الأخيرة في أن يلفت الأنظار بأدائه المميز، وخاصة بعد مشاركته في مسلسل "شباب امرأة" مع الفنانة غادة عبدالرازق، وكذلك بتقديمه دورًا مختلفًا في حكاية "نور مكسور" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".

يوسف عمر

في حواره مع "فيتو"، كشف يوسف عمر عن العديد من النقاط التي تتعلق بتفاصيل شخصيته في العملين، وتطرق إلى صعوبات التحضير والأداء، وكذلك عن كيفية مواجهته للتحديات التي فرضها عليه دور "نور مكسور".

بداية، كيف ترى مشاركتك في "نور مكسور"؟

"نور مكسور" من الأعمال التي أعتز بها كثيرًا. دائمًا أكون فخورًا بمشاركتي فيه، رغم أنني في البداية كنت مترددًا في قبول الدور، وذلك لأن الشخصية التي قدّمتها كانت تبدو عادية جدًا، وهذا جعلني أتردد في البداية، لكن عندما قرأت القصة وتمعنت فيها، اكتشفت أنها تحمل الكثير من التحولات النفسية التي يمكن أن تكون تحديًا كبيرًا لي.

كيف استطعت التغلب على هذا التردد وقدمته بالشكل الذي رأيناه؟

التحدي الأكبر كان في طبيعة الشخصية التي كانت مليئة بالصراعات النفسية والتحولات المفاجئة، وكان لدي رغبة شديدة في أن أقدم شيئًا مختلفًا يدهش الجمهور.

كما أن الشخصية ليست بسيطة أو تقليدية، فقد تطلبت مني بذل جهد كبير في إخراج كل الصراعات الداخلية على الشاشة بطريقة تعكس كل الأبعاد النفسية التي تمر بها.



هل ترى أن "نور مكسور" كانت الأفضل بين القصص الأخرى في "ما تراه ليس كما يبدو"؟

كل فنان يرى أن العمل الذي يشارك فيه هو الأفضل لأنه يبذل فيه كل جهده، وفي "نور مكسور"، كانت لدينا العديد من الصعوبات، ولكننا استطعنا تجاوزها بشكل جيد للغاية.

وهذا يثبت أن العمل كان جهدًا جماعيًا، حيث قدمنا كل ما لدينا ليخرج للجمهور بشكل مشرف.

وبالنسبة للانتقادات التي وُجهت للعمل بعد العرض، كيف ترى ذلك؟

الانتقادات دليل على النجاح. لا يوجد عمل يخلو من النقد مهما كان، ولكننا في "نور مكسور" بذلنا كل ما في وسعنا، وتلقينا ردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد على حد سواء، والانتقادات تظهر الاهتمام بالعمل وتشير إلى أن الجمهور تفاعل معه بشكل قوي.

هل أضفت شيئًا من شخصيتك لدورك في "نور مكسور"؟

بالتأكيد، كانت هناك بعض التعديلات في النص حتى أثناء التصوير، لكن هذه التعديلات كانت تقتصر على التفاصيل، ولم تمس جوهر الشخصية.

وكنت أحاول أن أقدم شخصية طبيعية تمامًا في البداية، لكنني أضفت لمحات صغيرة تكشف عن جانب غريب في الشخصية مع تطور الأحداث. كان هذا تحديًا كبيرًا، خصوصًا في الحلقات الأولى.

البعض رأى أنك قدّمت شخصيتين مختلفتين، هما الطيب والشرير، هل توافق على ذلك؟

الحقيقة أنني لم أقدم شخصيتين بمعنى الكلمة، بل قدمت شخصية واحدة بها طبقات متعددة. فالشخصية يمكن أن تبدو طيبة أو شريرة حسب الظروف المحيطة بها.

لكن تأثير المخدرات والمشاكل النفسية في الشخصية جعلها تتخذ ردود أفعال متطرفة، لدرجة أن المشاهد قد يشعر وكأنه يرى شخصًا آخر. وهذا ما جعل الدور ممتعًا وفي نفس الوقت صعبًا.

أي جانب كان أصعب بالنسبة لك: الطيب أم الشرير؟

الجانب الأصعب كان الطيب، لأنه في الظاهر يبدو طبيعيًا جدًا، لكن الحقيقة أنه يتصنع ذلك، التحدي كان في جعل الشخصية تبدو بريئة بينما تخفي وراءها مرضًا نفسيًا عميقًا، أما الجانب الشرير، فكان التعبير عنه أسهل نسبيًا رغم قسوته.

هل استفدت من خبرتك في الموسيقى في تقديم الدور؟

بالتأكيد. أنا أعزف الجيتار منذ فترة طويلة وكنت عضوًا في فرقة موسيقية، وهذه الخبرة ساعدتني كثيرًا في إظهار الشخصية كموسيقي بشكل واقعي، حتى في طريقة الإمساك بالجيتار.

كيف كانت كواليس العمل في "نور مكسور"؟

العمل مع فريق "نور مكسور" كان رائعًا، وكانت الأجواء مليئة بالضحك والهزار، وكلنا كنا أصدقاء على المستوى الشخصي قبل أن نكون زملاء في العمل، كان من الرائع أن نتعاون معًا في هذا المشروع.

كيف ترى فكرة الاعتماد على الشباب في البطولة؟

أعتقد أن هذه خطوة مهمة جدًا، فهي تمنح الشباب الفرصة لإثبات أنفسهم وتقديم أفضل ما لديهم، ولا أرى أي منافسة بين الحكايات، كما يظن البعض، فكل حكاية لها بصمتها الخاصة وكلنا نكمل بعضنا البعض.

كيف كانت مشاركتك في مسلسل "شباب امرأة" خلال رمضان 2025؟

مشاركتي في "شباب امرأة" كانت تجربة صعبة وجريئة، والعمل كان تحديًا لأن النسخة الأصلية قدّمها عظماء في الفن، وكنا نواجه مقارنة مستمرة قبل وبعد التصوير، لكننا عملنا بجد لتقديم شيء مميز يحمل تقنيات حديثة تختلف عن العمل السينمائي الذي تم تقديمه في الماضي.

كيف استقبلت مقارنتك بالفنان الراحل شكري سرحان؟

الحديث عن المقارنة مع الفنان الراحل شكري سرحان بالنسبة لي شيء عظيم، ولكن أعتقد أن المقارنة ظالمة جدًا، وقدمت دوري في "شباب امرأة" بشكل مختلف وبمفهوم جديد بعيدًا عن الفيلم السينمائي القديم.

وأنا أقدّر وأحترم الراحل شكري سرحان، ولكن كانت لي رؤيتي الخاصة في تقديم الشخصية بعيدًا عن التقليد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.