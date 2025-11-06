الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد بث "أنت عمري" عبر إذاعة القرآن الكريم..التحقيقات تحسم هوية المسئول عن الواقعة

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو
18 حجم الخط

علمت فيتو أن التحقيقات الخاصة بواقعة تداخل أغنية لأم كلثوم مع تلاوة قرآنية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم انتهت إلى إدانة مشرفي الكنترول. وفي المقابل رفض مشرفو الكنترول إدانتهم في الواقعة مؤكدين عدم مسئوليتهم عما حدث، وطالبوا بانتداب لجنة فنية متخصصة ومستقلة لاستبيان الحقيقة كاملة وإظهار الطرف المسئول، مشددين على أن ما حدث خارج عن حدود صلاحياتهم وألقوا باللائمة على النايل سات ومركز إرسال المقطم، كما لوحوا بتصعيد الأمر إلى النيابة الإدارية حال الإصرار على تحميلهم المسئولية.

كان مستمعو إذاعة القرآن الكريم فوجئوا في وقت سابق بإذاعة مقطع من أغنية "أنت عمري" لأم كلثوم أثناء إذاعة تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وغضبًا شعبيًّا كبيرًا، ما دفع مسئولي الشبكة إلى إصدار بيان مقتضب أرجعوا فيه الواقعة إلى ما أسموه "خطأ فني" ناجم عن تداخل في إرسال المحطات الإذاعية، وهو التبرير الذي لم يرق للكثيرين، من بينهم مسئولون إذاعيون متقاعدون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ام كلثوم إذاعة القرآن الكريم مركز إرسال المقطم الشيخ راغب مصطفى غلوش

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

رويترز: أمريكا تعتزم إنشاء قاعدة في دمشق ضمن اتفاق أمني مع إسرائيل

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

المزيد
الجريدة الرسمية