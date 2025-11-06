بعد بث "أنت عمري" عبر إذاعة القرآن الكريم..التحقيقات تحسم هوية المسئول عن الواقعة

18 حجم الخط

علمت فيتو أن التحقيقات الخاصة بواقعة تداخل أغنية لأم كلثوم مع تلاوة قرآنية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم انتهت إلى إدانة مشرفي الكنترول. وفي المقابل رفض مشرفو الكنترول إدانتهم في الواقعة مؤكدين عدم مسئوليتهم عما حدث، وطالبوا بانتداب لجنة فنية متخصصة ومستقلة لاستبيان الحقيقة كاملة وإظهار الطرف المسئول، مشددين على أن ما حدث خارج عن حدود صلاحياتهم وألقوا باللائمة على النايل سات ومركز إرسال المقطم، كما لوحوا بتصعيد الأمر إلى النيابة الإدارية حال الإصرار على تحميلهم المسئولية.

كان مستمعو إذاعة القرآن الكريم فوجئوا في وقت سابق بإذاعة مقطع من أغنية "أنت عمري" لأم كلثوم أثناء إذاعة تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وغضبًا شعبيًّا كبيرًا، ما دفع مسئولي الشبكة إلى إصدار بيان مقتضب أرجعوا فيه الواقعة إلى ما أسموه "خطأ فني" ناجم عن تداخل في إرسال المحطات الإذاعية، وهو التبرير الذي لم يرق للكثيرين، من بينهم مسئولون إذاعيون متقاعدون.

