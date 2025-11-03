الإثنين 03 نوفمبر 2025
مطالبات بالتحقيق في غناء أم كلثوم بإذاعة القرآن الكريم

أحمد المسلماني، فيتو

ردود فعل غاضبة واكبت بث جزء من أغنية لأم كلثوم عبر أثير إذاعة  شبكة القرآن الكريم صباح اليوم.

كان المستمعون فوجئوا في الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم، وأثناء إذاعة قرآن ما بعد منتصف الليل، بصوت  أم كلثوم يقطع عليهم استماعهم للتلاوة القرآنية لبضع دقائق، وهو ما أثار حالة من الجدل.

ورغم أن المسئولين برروا ما حدث بأنه "مجرد خطأ فني" تم تداركه، إلا إن الفضاء الإلكتروني امتلأ خلال الساعات الماضية بمطالبات جادة بالتحقيق في تلك الواقعة وإعلان الحقيقة كاملة أمام الرأي العام؛ في ظل عدم رضاهم عن المستوى العام للشبكة خلال العام الماضي، ومطالباتهم المستمرة بتقوية الإرسال خارج القاهرة الكبرى دون استجابة.

وتتعرض إذاعة القرآن الكريم لانتقادات حادة منذ نوفمبر الماضي؛ بسبب تقليص خريطة التلاوات القرآنية، وقصرها على عدد محدود جدًا من القراء القدامي، وبث تلاوات مكررة خلال فترات قصيرة، وتجاهل أسماء بارزة من كبار القراء.

وفي وقت سابق..برر مسؤولو الشبكة تقليص عدد القراء بأن الأمر يخضع لدورة برامجية، وسوف يتم فتح المجال لقراء آخرين مع كل دورة جديدة، وهو ما لم يحدث؛ حيث تعاقبت أربع دورات برامجية دون تغيير يذكر.

