الأحد، بدء بث ختمة المصحف المرتل لطلاب الأزهر بإذاعة القرآن الكريم

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف بإذاعة القرآن الكريم، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر، وذلك انطلاقا من الدور الإقليمي والدولي للإذاعة من القاهرة، واتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستعداد لإطلاق الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم.

وتوالي إذاعة القرآن الكريم بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر يوم الأحد من كل اسبوع، وذلك فى الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف تؤكد استمرار ريادة المدرسة المصرية في التلاوة، والإشراق المتواصل للموهوبين الجدد والتدفق اللانهائي لسلاسل الإبداع في قوتنا الناعمة.

الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم

وسبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الـ 14 من أغسطس بالمضي قدمًا في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، وذلك من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام ١٩٦٤.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام.

