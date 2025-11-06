الممثلة لي سي يونج ترحب بمولودها الثاني عبر الأجنة المجمدة

18 حجم الخط

أعلنت الممثلة الكورية الجنوبية لي سي يونج عن ولادتها لطفلها الثاني، بعد أن خضعت لعملية زرع أجنة كان قد تم تجميدها أثناء زواجها السابق.

وشاركت لي سي يونج الخبر مع متابعيها، مساء أمس الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث نشرت صورة لها مع مولودها، معلقة: "أعتبر هذا هدية من السماء، وسأحرص على تربيته بسعادة مع جيونج يون".

وكانت لي قد كشفت عن حملها في شهر يوليو الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "منع أي سوء فهم أو تكهنات مسبقة"، وأوضحت في حينه أن الأجنة قد تم تكوينها وتجميدها خلال فترة زواجها عبر عملية التلقيح الصناعي، وأضافت أنه مع اقتراب نهاية فترة تخزين الأجنة أثناء إجراءات الطلاق، "قررت المضي قدما في عملية زرع الجنين بدلا من التخلص منه".

وأشارت لي إلى أن زوجها السابق لم يوافق على الإجراء، لكنها اتخذت القرار بمفردها بعد الكثير من التفكير.

طلاق لى سي يونج من زوجها

ومن الجدير بالذكر أن لي سي يونج كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها في مارس من العام الجاري، بعد زواج استمر سبع سنوات، وهو ما جعل إعلانها عن حملها الثاني بعد أربعة أشهر فقط يثير حالة كبيرة من الجدل.

وقد أثارت قضية حمل وولادة الممثلة لي سي يونج نقاشات واسعة في كوريا الجنوبية حول قضايا حساسة تشمل إجراءات التلقيح الصناعي، وتخزين الأجنة، والأبوة والأمومة المنفردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.